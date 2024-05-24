Володин подписал рекомендации по усовершенствованию налоговой системы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подписал рекомендации нижней палате парламента, которые были подготовлены по итогам обсуждения, представленной кабмином, концепции совершенствования российской налоговой системы.

Рекомендации включают принцип справедливости налогообложения граждан, создание условий для развития бизнеса и повышение эффективности налоговой системы, поддержку многодетных семей, сохранение без изменения налогового режима для самозанятых, передает агентство «Москва».

Кроме того, рекомендовано освободить от прогрессивной шкалы НДФЛ участников специальной военной операции. Также необходимо найти возможность поддержать средний класс, возложить основную налоговую нагрузку на богатых.

Ранее Володин заявил, что налоговая система России должна быть предсказуема и стабильна.