Володин: прогрессивная налоговая шкала не коснется участников СВО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы в России предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

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Спикер отметил, что прогрессивная шкала должна быть справедливой. Она не должна касаться участников спецоперации, поскольку они защищают россиян и страну.

«Мы по итогам слушаний будем принимать рекомендации, считайте это нашей первой рекомендацией, настоятельной… При рассмотрении закона, который будете вносить, хотелось бы, чтобы правительство сразу учло предложение Государственной думы», — сказал Володин.

Ранее во время выступления в Госдуме глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), чтобы налоговая система страны была конкурентоспособной по сравнению с соседними государствами. Он отметил, что дополнительные деньги власти направят на решение социальных проблем.