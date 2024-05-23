Силуанов: Минфин поддерживает идею не повышать НДС

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин одобряет инициативу не поднимать ставку НДС с текущего уровня в 20%. Он выступил в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации, передает РИА Новости.

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С соответствующим предложением ранее выступили депутаты и бизнес в рамках проведенных консультаций. По словам Силуанова, повышение ставки может ускорить инфляцию.

«В нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции», - подчеркнул министр.

Накануне Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о взимании налога на добавленную стоимость (НДС) по стране назначения при реализации товаров через электронные торговые площадки. Документ, внесенный правительством, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.