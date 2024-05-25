Китай вложил более 800 млрд рублей в Дальний Восток

Китайские инвесторы вложили 816 млрд рублей в проекты на ТОР и СПВ на Дальнем Востоке. С участием китайского капитала в настоящее время в регионе реализуется 53 проекта.

Об этом сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в ходе российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо». Он напомнил, что товарооборот Дальнего Востока с Китаем удвоился и в 2023 году составил два трлн рублей.

Пункты пропуска Дальнего Востока в 2023 году обработали 211 млн тонн. При этом сухопутные пункты с Китаем нарастили грузооборот с 30 до 40,5 млн тонн, рост более чем на треть. Открыты важнейшие новые трансграничные мостовые переходы, по которым уже перевезено 3,8 млн тонн груза. Но потенциал перевозок по этим мостам кратно больше. Совокупный потенциал составляет 28 млн тонн в год», – сказал Чекунков.

Министр добавил, что по поручению президента РФ разработан специальный преференциальный режим для обеспечения наиболее удобных и безопасных условий инвестирования в совместные проекты – международная территория опережающего развития (МТОР). В настоящее время формируется законодательная база для нового механизма.

Российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо» проходит одновременно в Благовещенске и городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян с 24 по 26 мая. Мероприятие по поручению главы государства стало выездной площадкой Восточного экономического форума.