Справедливая налоговая система должна стимулировать здоровую конкуренцию и поддерживать равные условия для компаний, заявил на парламентских слушаниях по вопросу совершенствования налогового законодательства в РФ министр финансов Антон Силуанов.

"Справедливая налоговая система должна строиться на следующих принципах, предлагается определить эти подходы: быть стабильной, предсказуемой, обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных государственных задач социально-экономической сферы, стимулировать инвестиционную активность компаний, поддерживать здоровую конкуренцию, создавать равные условия хозяйствования", - сказал Силуанов.

По его словам, исходя из этих принципов и готовились изменения налоговой системы.