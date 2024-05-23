В Citigroup допустили «жесткую посадку» и рецессию в экономике США

По мнению главного экономиста Citigroup, ситуация на рынке труда в США ведет к «жесткой» посадке экономики, пишет Business Insider.

Именно в ухудшении ситуации на рынке труда экономист видит причину быстрого спада экономики США, сравнимое с возмездием, которое ожидается позднее в этом году. Дело в том, что компании нанимают сотрудников с меньшей скоростью и заставляют работников работать меньше часов, что напоминает снежный ком, а в конечном итоге даст «жесткую» посадку.

Экономист призвал не обращать внимание на недавние в целом позитивные данные по рынку труда — хотя они не обязательно указывают на ужасную ситуацию, некоторые отчеты свидетельствуют о большем пессимизме, чем многие могут себе представить. И вслед за «жесткой» посадкой может последовать полноценная рецессия.

Особенно трудно придется малому бизнесу, где практически отсутствует намерение нанимать больше сотрудников, согласно опросу Национальной федерации независимого бизнеса. Уровень найма сейчас находится на самом низком уровне с 2014 года.