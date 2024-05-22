$90.19-0.2297.90-0.40
Почта

Белый дом: экономика КНР испытывает проблему перепроизводства

Экономика Китая столкнулась с проблемой перепроизводства, которая стала «глобальным вызовом». С таким утверждением выступил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В США назвали проблемы в экономике КНР глобальным вызовом
© globallookpress.com

Он заявил, что эта проблема является не двусторонним, а глобальным вызовом, который грозит создать «глобальные дисбалансы, которые не стабилизируются».

Другой темой брифинга стали заявления Великобритании о якобы имеющих место поставках оружия из КНР в Россию. По словам Салливана, США не располагают такими данными.

Экономика
Джейк Салливан