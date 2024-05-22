Король Бахрейна отметил выдающийся прогресс России в экономике

Россия добилась выдающегося прогресса на экономическом уровне, также страна играет конструктивную роль в поддержании международного мира и мировой безопасности. Об этом заявил король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, находящийся в Москве с официальным визитом, его слова приводит ТАСС.

Во время сегодняшней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным монарх поблагодарил главу РФ за приглашение. Кроме того, бен Иса Аль Халифа выразил стремление укреплять отношения с Россией, чтобы в перспективе вывести их на «всеобъемлющий уровень».

22 мая Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетел в Россию, его самолет приземлился в одном из аэропортов Москвы, где его встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. Известно, что король прибыл в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Отмечалось, что главы государств планируют обсудить сотрудничество стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. а также коснуться ситуации на Ближнем Востоке.