В ФРГ назвали условие для использования доходов с активов РФ

Германия готова использовать доходы с замороженных активов России для помощи Украине, если будет юридически жизнеспособный механизм для этого. Об этом сообщает Reuters

со ссылкой на Минфин ФРГ.

«Если существует юридически жизнеспособный механизм, который позволит нам использовать доходы с замороженных активов России в будущем, то мы, безусловно, готовы это сделать», — заявили в немецком ведомстве.

В Минфине ФРГ отметили, что речь идет именно о доходах со средств РФ, а не самих активах. В ведомстве считают, что таким образом принципы международного права об иммунитете государства будут сохранены.

Напомним, что Евросоюз и страны G7 заморозили российские активы после начала РФ СВО на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Большая их часть (около 191 миллиарда евро) находится на счетах бельгийской Euroclear. Возможность их конфискации обсуждалась в ЕС не один месяц. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято на встрече глав стран G7 13-15 июня. При этом в РФ неоднократно называли данную меру незаконной и грубо нарушающей основополагающие принципы и нормы международного права, а также обещали аналогичный ответ.