Италия возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской статслужбы.

Рим прекратил закупки платины у РФ в декабре 2023 года и не делал этого до февраля 2024 году. В марте же Италия возобновила импорт, приобретя 980 килограммов этого драгоценного металла на 32,6 миллиона долларов.

Таким образом Рим стал главным покупателем платины у РФ в Евросоюзе, обогнав Берлин, который в марте ввез 480 килограммов. В мире же крупнейшими импортерами российского драгоценного металла в марте стали Гонконг (140 миллионов долларов), Китай (107 миллионов долларов) и США (94 миллиона долларов).