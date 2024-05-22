США увеличили импорт сырья из России

Соединенные Штаты увеличили импорт российского сырья несмотря на некомплиментарную риторику в отношении РФ. Как уточняет РИА Новости, ради поставок власти Вашингтона также сняли санкционные меры с некоторых отраслей.

Позиция Вашингтона, который выступает за экономическую блокаду России и прекращение торговых отношений со страной, в действительности оказалась не такой категоричной. Так, с начала весны 2024 года импорт отечественного сырья в США увеличился, а взаимный товарооборот достиг 471 миллиона долларов.

Наиболее популярным товаром в рамках поставок остаются удобрения. Специалисты полагают, что это связано с закрытием американских производств из-за растущих цен на газ.

По версии аналитиков, Вашингтон не готов жертвовать финансовыми интересами ради геополитических стремлений. Существует мнение, что в дальнейшем товарооборот между странами будет медленно, но верно продолжать расти, передает агентство.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что американское руководство пересматривает в отношении российских алмазов санкции, которые вызвали критику со стороны участников индустрии.