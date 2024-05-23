Путин отметил динамику роста Приморья в рейтинге качества жизни

Президент России Владимир Путин отметил высокую динамику роста Приморского края в Национальном рейтинге качества жизни. Показатели ежегодного рейтинга затрагивают такие ключевые направления, как поддержка семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие и создание комфортной среды в регионах.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе правительства Приморья, об этом президент заявил на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив. По итогам 2023 года Приморье заняло 50 место по России и третье место по Дальнему Востоку. В 2022 году регион занимал 69 место по стране и шестое место в ДФО.

Президент отметил Приморский край как субъект, демонстрирующий высокие темпы роста.

«В этих регионах есть чем заниматься. И если они показывают хороший темп, то это вселяет уверенность в том, что дальше развитие пойдет по нужному пути и будет достигать тех целей, которые мы перед собой ставим», – сказал Владимир Путин.

Председатель правительства Приморья Вера Щербина подчеркнула, что таких результатов удалось достичь благодаря комплексу принимаемых в регионе мер. Также она отметила, что в регионе выросла заработная плата – в среднем на 14%.

Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти создан для того, чтобы определить общую удовлетворенность населения социальной сферой и местом проживания.