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России спрогнозировали резкий рост запасов нефти и газа

Рентабельные резервы нефти в России могут вырасти на 7 миллиардов тонн к 2050 году, а газа — на 5 триллионов кубометров при активном развитии технологий освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Об этом заявил глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) РФ Игорь Шпуров. Его слова приводит ТАСС.

России спрогнозировали резкий рост запасов нефти и газа
© Lenta.ru

В свою очередь, для полного обеспечения потребностей внутреннего рынка и частичного удовлетворения глобального России необходимо нарастить геологоразведку нефти как минимум на 4 миллиарда тонн, газа — на 11 триллионов кубометров. Для этого в стране нужно развивать технологии освоения ТРИЗ, пояснил Шпуров.

Подобные технологии должны быть российского производства, а полагаться на «западные решения» в геологоразведке и добыче будет крайне рискованно на фоне международных санкций, добавил он. По этом причине страны с уникальными запасами природных ископаемых, к числу которых он отнес и Россию, должны быть защищены за счет развития собственных технологий.

Ранее о проблеме с разработкой нефтегазовых залежей в Сибири заявил заслуженный геолог России Анатолий Брехунцов. По его словам, в настоящее время порядка 40 процентов запасов природных ископаемых в Тюменской области продолжают оставаться невостребованными среди недропользователей. В свою очередь, около половины залежей нефти и газа в регионе являются неразработанными. В качестве одной из главных причин Брехунцов назвал недостаток инфраструктуры и техники для проведения геологоразведочных работ на удаленных и труднодоступных участках.

Экономика