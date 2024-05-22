В России ввели ограничения на вылов лосося на Дальнем Востоке

Минсельхоз России принял решение о введении ограничения на промышленный вылов лосося на Дальнем Востоке. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

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Мера будет действовать до конца текущего года. Предписано закрыть по 31 декабря промышленное рыболовство тихоокеанских лососей: во внутренних морских водах РФ и в территориальном море РФ, прилегающих к территории Камчатского края в Охотском море, с ограничением по широте от 51°49' с.ш. до 52°25' с.ш., в заливе Корфа.

Также власти закрыли в реке Амур вылов лососей с применением плавных сетей длиной более ста метров, с применением ставных неводов типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1000 метров ниже по течению от города Николаевска-на-Амуре.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области до конца 2024 года ограничили любительский и промышленный вылов воблы и плотвы. Запрет начал действовать с 6 апреля.