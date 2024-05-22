Эксперт: США закупают российские удобрения вопреки политическим проблемам

США заинтересованы в российских удобрениях, несмотря на политические разногласия, поскольку это товар, без которого не может обойтись сельское хозяйство. Как сообщает газета «Известия», об этом заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

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Он напомнил, что Россия является одним из крупнейших поставщиков удобрений в мире, поскольку лишь в РФ есть соответствующие мощности и сырье для их производства. Российские производства предлагают качественный товар различных типов. По этой причине Запад не отказывается от закупок, и торговля продолжает развиваться.

«Не думаю, что (торговля — прим. ред.) вырастет в разы, но вполне возможно, что она будет либо чуть-чуть наращиваться, либо колебаться», — отметил Данильцев.

Напомним, что удобрения остаются наиболее популярным товаром, импортируемым из РФ в США. СМИ сообщали, что в марте взаимный товарооборот Соединенных Штатов и России достиг 471 млн долларов, из которых 174 млн долларов пришлось на средства для питания растений и повышения плодородности почвы.

В конце апреля издание Financial Times опубликовало слова гендиректора норвежской компании по производству азотных минеральных удобрений Yara International Свейна Торе Холзетера. Он признал, что Европа повторяет историю с российским газом и становится зависимой от российских удобрений.