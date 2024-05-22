В Узбекистане появятся особые коридоры для экспорта ряда продуктов

Пресс-служба таможенного комитета Узбекистана анонсировала открытие на крупных таможенных постах республики специальных коридоров для ускоренного экспорта ряда продукции. Речь идет об овощах и фруктах, передает РИА Новости.

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Отмечается, что коридоры будут установлены «в приоритетном порядке». Они будут оборудованы специальными знаками, уточнило ведомство. Также сообщается, что коридоры предназначены для транспорта, перевозящего в первую очередь капусту, лук, черешню.

Ведомство обратилось к перевозчикам сельхозпродукции с просьбой устанавливать на автотранспорте специальный знак «Скоропортящийся груз».

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что производители решили воспользоваться удорожанием тепличных овощей и яиц в конце прошлого года для существенного наращивания прибыли. Их рентабельность увеличилась втрое по сравнению с 2022-м: с 8,5 до 27,5% для изготовителей овощей и с 8 до 23% — яиц, писало издание.