Костин оценил перспективы цифровых валют

Центральные банки в большинстве стран не одобряют расчеты в частных цифровых валютах, при этом официальные цифровые валюты будут полноценно применяться для расчетов в ближайшие несколько лет.

Такое мнение высказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Перспективы цифрового рубля большие. Цифровые валюты - один из элементов новой финансовой системы, при которой можно будет создать параллельную долларовым расчетам систему. Мы проводим ряд экспериментов и с Центральным банком, и с другими странами по цифровым расчетам. Я всегда более скептично относился к негосударственным цифровым валютам, потому что центральные банки не одобряют бесконтрольный расцвет расчетов в биткойнах или других валютах. А официальные цифровые валюты уже в ближайшие несколько лет будут полноценно применяться для расчетов, за ними будущее", - сказал Костин.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор выступает за ускорение принятия законопроекта о международных расчетах в криптовалютах, однако начало таких расчетов необходимо производить в экспериментальном правовом режиме. При этом международные расчеты в цифровых финансовых активах начнут проводиться без экспериментального режима.