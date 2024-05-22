Валюты Азии взяли курс на снижение

Большинство азиатских валют торгуются в узком диапазоне в среду, поскольку доллар стабилизировался в ожидании новых сигналов по процентной ставке в США из протокола недавнего заседания Федеральной резервной системы.

Исключением стал новозеландский доллар, резко выросший после того, как Резервный банк Новой Зеландии на своем майском заседании высказался в несколько «ястребином» тоне.

Однако ослабление оптимизма в отношении Китая и опасения, что процентная ставка в США останется высокой еще долгое время, удерживают большинство региональных валют в узком диапазоне. Осторожные заявления накануне представителей ФРС также сдерживают настроения.

Пара NZD/USD выросла на 0,9% до более чем двухмесячного максимума в среду, после того как РБНЗ указал на задержку в потенциальном снижении процентной ставки в связи с застойной инфляцией.

Как и ожидалось, РБНЗ оставил официальную ставку на прежнем уровне. Однако он заявил, что застойная инфляция — в частности, из-за жестких условий на рынке труда и высоких цен на услуги — скорее всего, отложит любые потенциальные планы по снижению ставки. Данные Bloomberg показали, что трейдеры ожидают снижения ставки позднее 2025 года.

Тем не менее, РБНЗ заявил, что инфляция ослабевает, хотя и медленными темпами, и что ценовое давление, вероятно, будет находиться в пределах целевого диапазона от 1% до 3% к концу 2024 года.

На азиатских торгах в среду индекс доллара и фьючерс на доллар стабилизировались после некоторого ночного роста. Хотя доллар все еще несет потери с прошлой недели, на этой неделе он восстановил утраченные позиции, поскольку чиновники ФРС продолжают предупреждать, что необходимо больше уверенности, чтобы начать снижать ставку.

В связи с этим от протокола заседания ФРС в конце апреля, который должен быть опубликован в среду, теперь ожидаются дополнительные сигналы центрального банка.

Большинство азиатских валют не двигаются с места в ожидании этих сигналов. Пара USD/JPY продемонстрировала устойчивую слабость, поднявшись на 0,1% и оставаясь на уровне выше 156.

Слабые торговые данные из Японии — показавшие разочаровывающие экспорт и импорт за апрель, а также более значительное, чем ожидалось, снижение торгового дефицита, также оказали давление на иену.

Ключевые японские данные по индексу деловой активности за май должны выйти в четверг.

Пара USD/CNY незначительно изменилась и осталась в пределах шестимесячного максимума, пока трейдеры ожидают новых данных о мерах стимулирования Пекина и китайской экономики.

Пара AUD/USD не изменилась, так как в четверг также должны выйти данные по PMI за май.

Пара USD/KRW упала на 0,1%, так как данные показали незначительное увеличение инфляции цен производителей в апреле.

Рыночные праздники в Сингапуре, Малайзии и Таиланде привели к снижению объемов торгов в Юго-Восточной Азии.