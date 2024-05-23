Германия поддержала пересмотр импортных пошлин ЕС

Власти Германии поддерживают пересмотр импортных пошлин Европейского союза (ЕС), который направлен на борьбу с притоком большого числа дешевых товаров с зарубежных площадок электронной торговли, прежде всего, китайских. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Ассоциацию розничной торговли ФРГ (HDE).

В HDE заявили, что министр финансов страны Кристиан Линднер "дал понять, что Германия поддержит отмену необлагаемого пошлиной лимита в €150 на уровне [Евросоюза]". Сейчас товары, купленные в интернете в странах за пределами ЕС, не облагаются ввозными пошлинами, если их стоимость не превышает €150. Это привело к росту притока небольших посылок с товарами, при этом таможенные органы не имеют возможности проверять такую продукцию на соответствие правилам ЕС, сказали в HDE.

Минфин ФРГ приветствовал решение Еврокомиссии (ЕК) "выдвинуть предложение по адаптации европейского таможенного законодательства к проблемам электронной коммерции", пишет агентство. ЕК в мае 2023 года выдвинула предложение провести такую реформу, законопроект предварительно был одобрен Европарламентом весной текущего года, но пройдет через новые слушания после предстоящих выборов в ЕС. Поставка в Евросоюз дешевых товаров посылками помимо проблем для таможни (в 2023 году в союз поступило 2 млрд таких посылок) создает экономические риски, считают в ЕК. Поставщики могут разбивать заказы на несколько отдельных почтовых отправлений и занижать их стоимость - по данным ЕК, до 65% посылок были отправлены с указанием заниженной стоимости.

В злоупотреблении такой бизнес-моделью и таможенными нормами чаще обвиняют китайские компании Shein и Temu, их представители в комментарии агентству отвергли такие обвинения, заявив, что их успех в Европе связан с эффективной работой и грамотно наложенной логистикой. Критикуют планы ЕК и в Ассоциации электронной торговли Европы (Ecommerce Europe), куда, в частности, входят американские Amazon и eBay. Там считают, что упразднение лимита приведет к сложностям в торговле и может вызвать ответные меры других стран, в том числе США.

США, ЕС и Китай в последние годы применяют или разрабатывают против друг друга различные протекционистские механизмы. Это происходит прежде всего из-за активизировавшегося при президенте Дональде Трампе стремления США обезопасить собственную экономику от конкуренции со стороны более дешевых товаров из Китая и снизить зависимость от экономики этой страны на фоне геополитических разногласий. ЕС преследует аналогичную цель, но обычно применяет менее радикальные меры. В США и ЕС также считают, что власти Китая намеренно проводят экономическую политику, которая делает их товары дешевле, чем они могли бы быть без государственных механизмов. В Китае отрицают все обвинения и принимают ответные меры.