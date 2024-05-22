В России сократился кадровый резерв

Более 5,5 миллиона россиян желали в 2023 году работать, но по различным причинам не были трудоустроены, следует из подсчетов аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с которыми ознакомилась «Лента.ру». В материалах аналитиков указывается, что по сравнению с данными за 2022 год таких граждан стало меньше почти на 10 процентов (сокращение на 587,8 тысячи человек).

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Кадровый резерв составляют как официальные безработные, так и люди, которые хотели бы найти работу, но в силу личных обстоятельств не готовы к ней приступить. В их перечень входят в том числе граждане в возрасте 15 лет и старше, которые в течение обследуемого периода не рассматриваются ни как занятые, ни как безработные.

В России в прошлом году на одну вакансию, опубликованную службой занятости, могли бы в среднем претендовать три «кадровых резервиста». При этом максимальное число потенциальных работников на одно вакантное место фиксировалось в Дагестане (205 человек), Ингушетии (88 человек), а также Чечне (56 человек). Отмечается, что в регионах с высокими уровнями безработицы и большим количеством занятых в неформальном секторе значительная доля «потенциальных соискателей» все же получает неофициальный заработок, трудясь на малых предприятиях, в семейном бизнесе, на сезонных работах.

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Минимальное отношение кадрового резерва к количеству трудящихся исследователи обнаружили в Санкт-Петербурге, где оказалось всего 82 тысячи нетрудоустроенных, но желающих работать граждан на 3,2 миллиона занятых, что составляет 2,6 процента. Также в ряде регионов зафиксировали ситуацию, при которой число открытых вакансий превышало имеющийся кадровый резерв. В Амурской и Тульской областях на одного соискателя приходилось по 1,3 вакансии, в Ямало-Ненецком автономном округе – 1,1 места.

В целом кадровый резерв в России достигает 7,5 процента от нынешнего числа трудящихся, следует из подсчетов. Ранее рейтинговое агентство АКРА оценило российские трудовые резервы в 7,5 миллиона человек, отметив, что почти пять миллионов из них относятся к категории старшего возраста, еще 1,5 миллиона — представители молодого поколения.