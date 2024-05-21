Страны ЕС попросили оценить последствия от ограничения экспорта СПГ РФ

Бельгия, Германия и Франция обратились в Европейскую комиссию с просьбой оценить возможные последствия от введения запрета на экспорт российского СПГ. Об этом сообщает Reuters.

В агентстве отметили, что в настоящее время страны Евросоюза работают над следующим пакетом санкций против РФ. Его разработка может занять у них недели, при этом большая часть государств поддерживает планируемые меры, в том числе ограничение экспорта российского СПГ.

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«Однако такие страны, как Бельгия, Германия и Франция, обратились в Европейскую комиссию с просьбой оценить, ударит ли запрет на перевалку СПГ в европейских портах по российской экономике больше, чем по экономике ЕС», — говорится в тексте.

Европейские дипломаты обсуждают, следует ли привлекать компании Евросоюза к ответственности за их дистрибьюторов в третьих странах. Они опасаются, что дополнительная бюрократическая волокита нанесет ущерб организациям в связи с предыдущими мерами, которые предусматривали запрет на реэкспорт в Россию.