Стало известно, чем может грозить рост уровня океана

Повышение уровня моря из-за таяния льдов и разбухания океанов в результате глобального потепления может «спровоцировать неудержимый многометровый подъем», затопив ключевые нефтяные порты, нарушив глобальную торговлю нефтью и затопив прибрежные НПЗ и нефтехимические предприятия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитического центра China Water Risk в новом докладе.

По оценкам экспертов, при нынешних тенденциях к концу века средний уровень моря может подняться более чем на метр, а подъем на два метра нельзя исключать. Порты расположенные в низинах как и бункеровочные терминалы окажутся особенно уязвимы перед повышением уровня моря.

Из 15 крупнейших нефтяных терминалов 12 могут пострадать от одного метра повышения уровня, включая 5 в Азии. Под угрозой до 42% глобального нефтеэкспорта из Саудовской Аравии, России, США и ОАЭ, что затронет 45% поставок в Китай, США, Южную Корею и Нидерланды.

«Азиатские страны пострадают сильнее всего, поэтому они должны возглавить не только глобальный переход от нефти, но и повышение устойчивости портовой инфраструктуры», — отмечается в докладе.

Эксперты призывают капитализировать инвестиционные возможности на фоне рисков. На порты, уязвимые к подъему уровня моря на 1 метр, приходится около 75% импорта нефти в Японию и Южную Корею. Большинство их собственных терминалов также окажутся под угрозой. Рост добычи нефти «может поставить под удар энергобезопасность» этих стран, пишет агентство.

При повышении температуры выше 1,5°C подъем уровня моря может достичь 3 метров, что поставит под угрозу еще больше мировой портовой инфраструктуры.

До этого Индия прекратила сертификацию российских танкеров под санкциями США.