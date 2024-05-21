В России предложили отказаться от параллельного импорта серверов

Из списка товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию, могут исключить серверы и системы хранения данных. О том, что такой вопрос после предложения отрасли рассматривает Минпромторг, рассказал замглавы ведомства Василий Шпак, передает ТАСС.

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Возможно, из реестра пропадут и другие позиции, полный список чиновник не уточнил. Корректировки должен внести департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга. Шпак объяснил, что ведомство занимается анализом статистические и таможенные данных, чтобы оценивать ситуацию на рынке.