Глава евродипломатии Жозеп Боррель поддержал решение Совета Европейского союза (ЕС) использовать прибыль от активов России для помощи Украине и призвал немедленно приступить к его выполнению. Lenta.ru

«Я приветствую важное и экстренно необходимое решение Совета ЕС по использованию доходов», — подчеркнул глава дипломатии. RT на русском

«В соответствии с моими предложениями 90% пойдут на военную помощь через Европейский фонд мира. Нам необходимо немедленно приступить к выполнению [этого решения]», - написал он в X (ранее Twitter). ТАСС