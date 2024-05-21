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Бензин марки АИ-92 подорожал почти на 2% на фоне приостановки запрета на экспорт

Бензин марки Аи-92 во вторник подорожал на 1,86%, до 49 195 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Газета.Ru

Бензин АИ-95 подорожал на 0,4 %, до 56 768 рублей за тонну. Рост цен происходит на фоне приостановки временного запрета на экспорт бензина с 20 мая по 30 июня. В правительстве объяснили это решение насыщением внутреннего рынка топлива. lvyborg.ru

Отмечается, что стоимость летнего дизеля увеличилась на 0,9%, до 61,898 тыс. рублей за тонну, топливо для реактивных двигателей (авиакеросина) подешевело на 0,5%, до 79,269 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута выросла на 0,22%, до 28,132 тыс. рублей за тонну. ТАСС

Цены на бензин в РФ отреагировали на приостановку запрета на экспорт
© РИА Новости
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