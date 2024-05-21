Госдолг Польши достиг рекордного уровня

Государственный долг Польши вырос до рекордного уровня, отметили в Минфине республики. По состоянию на май 2024 года он достиг 1 трлн 445,5 млрд злотых (около $361,3 млрд). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что задолженность республики «приближается к опасной границе» 60% ВВП.

Журналисты отметили, что в 2015 году государственный долг Польши составлял менее 900 млрд злотых (около $225 млрд).

Ранее эксперты предположили, что в 2026 году отношение долга к ВВП может достигнуть 75%, что «является уже довольно серьезной цифрой».

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Вместе с тем, уточнили аналитики, в Варшаве полагают, что у страны крепкая, хорошо развивающаяся экономика, которая сможет преодолеть трудности.