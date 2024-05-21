Майские заморозки могут обернуться снижением урожая винограда

Майские заморозки на юге России повредили виноградники, и ряд экспертов считает, что непогода может серьезно сказаться на урожае этого года и производстве вина. Об этом пишут «Ведомости».

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Ранее в Ростовской области был введен режим ЧС из-за майских заморозков с целью возмещения потерь аграриям. По предварительным данным, от заморозков в регионе пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектар. Глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что всего в России от заморозков погибли посевы на площади порядка 830 тысяч гектаров, что составляет около 1% от всей засеянной территории.

В Ростовской области также пострадали несколько районов с виноградниками. В частности, по словам члена Совета малых виноделен «Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России» и координатора проектов «Вилла Звезда» Игоря Губина, заморозки ударили по виноградникам «Винодельни Молчанова» и винодельни «Вина Арпачино».

Юрий Малик подтвердил, что заморозки повредили насаждения винограда в «Винах Арпачино», где ожидался «огромный урожай».

«У нас ничего не застраховано […] Одно поле вообще все черное стоит. Град был, который тоже не хуже заморозков «справляется» с урожаем. Окончательный ущерб можно будет подсчитать, в начале октября, когда соберем виноград», – пояснил предприниматель.

Зампредседателя регионального законодательного собрания – председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко также отметил, что из-за заморозков пострадали виноградники в Азовском районе Ростовской области.

«Можно говорить о том, что такого урожая винограда как годом ранее ожидать не стоит. Возможно, придется еще кое-какие виноградники восстанавливать», – констатировал он.

Урожай прошлого года составил 5300 т винограда, что, по словам экспертов, «соответствует среднему уровню за последние пять лет».

По данным правительства Ростовской области, сельхозтоваропроизводителями региона застраховано порядка 1 млн га сельскохозяйственных культур. Правилами страхования установлено, что в случае введения режима ЧС природного характера застрахованным аграриям осуществляются выплаты.

Игорь Губин отметил, что те фермеры, которые успели застраховать свой урожай в определенный срок, получат компенсацию. Однако минимизировать потери в будущем нельзя, так как в мае виноградники на Дону «уже раскрыты».