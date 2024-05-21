Банк России: экономика страны остается в состоянии перегрева

Российская экономика пока будет пребывать в состоянии перегрева. Ситуация поменяется лишь тогда, когда потенциал экономики, ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который экономика вышла, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин, передает агентство «Прайм».

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Сегодня Заботкин выступает на конференции «Рост ВВП и/или низкая инфляция?». Специалист отметил, что положительный разрыв выпуска создает устойчивое инфляционное давление.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указала на прохождение пика перегрева экономики в России осенью. Однако, как уточнила председатель регулятора, он все еще сохраняется.

Ранее экономист Михаил Хазин высказался о будущем экономики России, напомнив, что уже сделал предсказание, которое сбылось буквально на следующий день. По словам экономиста, он уверен, что Россия имеет все шансы к 2032 году выйти на первое место по объемам ВВП, обогнав даже США и Китай.