Биткоин за сутки резко подорожал

Курс биткоина на торгах утром во вторник превысил отметку $71 тыс. впервые с конца апреля. За сутки криптовалюта подорожала почти на $4 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

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По состоянию на 11:50 по московскому времени биткоин стоил $70 974 (+6.09%). За последние семь дней его курс вырос на 13%.

Курс второй по капитализации криптовалюты Ethereum за сутки взлетел почти на 18% и на пике достигал отметки в $3713. Другие популярные монеты подорожали всего на 1-2%.

Согласно прогнозу аналитика криптобиржи Bitget Райан Ли, в июне курс биткоина будет находиться в диапазоне от $58 тыс. до $68 тыс. Дальнейшему росту курса первой криптовалюты мешают два основных фактора: снижение активности новых пользователей и замедление притока средств.