Минэнерго составит стратегию развития почти на 80 лет вперед

Новый глава Минэнерго Сергей Цивилев указал на планы ведомства разработать стратегию развития энергетики РФ до 2100 года. Соответствующее заявление он сделал после представления врио губернатора Кемеровской области Ильи Середюка депутатам парламента, передает ТАСС.

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Подчеркивается, что в эту стратегию должны войти лучшие практики, которые были наработаны в Кузбассе. По словам Цивилева, президент РФ Владимир Путин «ставит задачу - до 2050 года».

«Мы формулируем эту стратегию. Потом я буду делать до 2100 года», - отметил глава Минэнерго.

В начале мае президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны до 2030 года с перспективой до 2036 года. Одна из самых важных целей национального развития - «Устойчивая и динамичная экономика». Речь идет о стабильном росте экономики России выше среднемировых показателей и выходе государства на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательской способности.