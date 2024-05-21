В России предложили инвестировать часть НДФЛ в некоммерческие организации

В России сочли целесообразным инвестировать в некоммерческие организации часть налога на доход россиян (НДФЛ). С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в социальных сетях, передает «Парламентская газета».

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По словам парламентария, устойчивость сектора НКО можно повысить. Для этого нужно позволить гражданам самостоятельно управлять частью налога, предоставляя его организациям для решения приоритетных проблем. Метелев отметил, что ежегодно гражданский сектор становится все более профессиональным и предоставляет все больший объем услуг в разных сферах. Однако многие организаций «сидят на грантовой игле», заявил парламентарий.

Важно, чтобы граждане направляли часть НДФЛ верифицированных НКО, реестры которых будут формироваться на региональном уровне, указал Метелев. Определять приоритетные направления работы для НКО могут главы субъектов, добавил он.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что публичные обсуждения налоговых изменений в России играют большую роль для бизнеса. По его словам, благодаря такому подходу в стране можно будет прийти к взвешенным решениям с пользой для всех.