Фон дер Ляйен: ЕС не хочет вести торговую войну против Китая

Европейский союз не намерен вступать в торговую войну с Китаем, подход Брюсселя отличается от подхода Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times.

«Мы хотим конкуренции, мы хотим вместе торговать, но хотим, чтобы это было честно и по правилам. Это более дифференцированный, адресный подход (чем у США. — Прим. ред.)», — отметила фон дер Ляйен.

Председатель ЕК подчеркнула, что речи о закрытии европейского рынка от Китая не идет. При этом она признала, что Евросоюз обеспокоен тем, что сверхдешевая китайская продукция наводняет местный рынок. В то же время компании из Европы сталкиваются с проблемами при попытке выйти на рынок КНР на справедливых условиях.

На прошлой неделе США повысили пошлины на импорт из Китая в целях поддержки внутреннего производства. Новые тарифы затронули широкий спектр товаров, включая полупроводники и электромобили.