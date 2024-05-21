Цены на нефть упали во вторник утром

Во вторник утром, 21 мая, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, следует из данных лондонской биржи ICE.

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К 7.54 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 0,56%, до 83,24 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 78,81 доллара. Индекс доллара повышается на 0,07%. Рост доллара понижает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть. Так, их доступность для держателей других валют падает.

Сейчас рынок находится в ожидании заседания ОПЕК+. На нем определят политику в области добычи нефти на вторую половину года. Заседание запланировано на начало июня. Многие аналитики прогнозируют сохранение существующих ограничений.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что за неделю, завершившуюся 12 мая, морской экспорт российской нефти составил 3,24 миллиона баррелей в день, что являлось минимумом за восемь недель. Среднее четырехнедельное значение также сократилось до минимума за последние десять недель.