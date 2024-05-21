Германия готова поддержать план Соединенных Штатов по использованию будущих доходов, полученных от замороженных активов России, для предоставления помощи Украине в размере $50 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно источникам агентства, последнее предложение США было воспринято европейскими столицами, включая Берлин, более позитивно, поскольку оно предполагает использование процентов, получаемых от активов, без изъятия основной суммы.

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Ожидается, что предложение США будет основным на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран Группы семи (G7), которая пройдет с 23 по 25 мая в Италии. При этом немецкие чиновники не ожидают окончательного соглашения по вопросу до июня, а реализации предложения - до следующего года, сообщили источники Bloomberg.

Как отмечает агентство, одобрение Берлина может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и союзников к предоставлению нового существенного пакета помощи Киеву.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Соединенные Штаты убеждают страны Группы семи выделить Украине кредит под залог доходов от активов России. По словам собеседников газеты, против предложения выступали Германия, Италия, Франция и Япония, однако их отношение начало меняться под давлением Вашингтона, который хочет согласовать этот план на саммите G7 в июне и включить положение об использовании доходов от активов РФ в совместное заявление по итогам встречи.

Замороженные активы РФ

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них примерно $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах. Конгресс США ранее одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, о конфискации замороженных активов РФ фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы. Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в январе в интервью ТАСС, РФ будет вынуждена действовать симметрично, если западные страны решатся на конфискацию ее резервов.