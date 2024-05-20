Путин раскрыл объемы добычи нефти в России с начала года

Валовая добыча нефти в России с начала 2024 года достигла 195,7 млн тонн. Такие цифры в рамках заседания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) обозначил российский президент Владимир Путин, чьи слова передает пресс-служба Кремля.

«С начала текущего года валовая добыча нефти составила 195,7 млн тонн», — заявил он.

Согласно информации главы государства, данный показатель на 1,8% отстает от значений предыдущего года, но свидетельствует о достаточно стабильной динамике в нефтяной отрасли.

По оценке российского лидера, незначительное снижение добычи нефти в стране связано с добровольным сокращением по договоренностям с Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК+). При этом он отметил, что газовая добыча возросла почти на 8%.

До этого Путин поручил ускорить и как можно скорее закончить работу по подготовке энергетической стратегии России.