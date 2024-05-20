$90.65-0.3398.58-0.19
Почта

Шор назвал единственную альтернативу для Молдавии

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является единственной приемлемой альтернативой для его страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шор назвал единственную альтернативу для Молдавии
© РИА Новости

По мнению Шора, присоединение к ЕАЭС улучшит экономическое положение Молдавии, а также вернет уважение к стране со стороны союзников.

«Единственная жизнеспособная альтернатива для страны — присоединение к Евразийскому экономическому союзу. Это не только улучшит экономическое благосостояние, но и обеспечит уважение к молдаванам со стороны давних союзников», — написал он.

Шор также добавил, что политический блок «Победа» запустил кампанию против вступления страны в Евросоюз (ЕС). Эта инициатива стала ответом на внесение в конституцию Молдавии положений о евроинтеграции.

«Выступил на встречах (кампании против вступления в ЕС — прим. ред.) и был рад получить отклик: наши единомышленники разделяют мнение, что вступление в Европейский союз приведет к утрате культурной идентичности и свободы Молдовы», — заявил он.

Напомним, что ранее блок «Победа» запустил кампанию против вступления Молдавии в Евросоюз, а также по сближению с Россией.

Экономика
Илан Шор
ЕАЭС
ЕС
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости