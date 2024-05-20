На Украине потребовали остановить экспорт сахара в Евросоюз

Украинская ассоциация производителей сахара «Укрцукор» («Укрсахар») обратилась к властям страны с просьбой остановить экспорт продукта в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает агентство со ссылкой на заявление ассоциации, в 2024 году Украина уже экспортировала в ЕС разрешенный ей по квотам европейского облока объем сахара. В связи с этим «Укрцукор» попросила правительство страны официально приостановить дальнейшие поставки продукта в страны Евросоюза.

Ассоциация полагает, что подобные действия подтвердят «конструктивную позицию» украинских производителей в контексте интеграции на рынок сахара Евросоюза, и призвала власти страны проявить инициативу и закрыть границу для экспорта «как можно скорее».

13 мая Евросоюз на год продлил приостановку действия импортных тарифов и квот на украинские товары.

В начале мая агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого сообщало, что Украина может израсходовать квоту на поставки сахара в Европу в ближайшее время.

По данным украинского чиновника, в 2024 году Украина сможет переработать около 1,8 млн тонн сахара — но из этого объема в Европу разрешено экспортировать только 262 тысячи тонн. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предполагает, что сможет найти покупателей украинского сахара в Западной Африке и на Ближнем Востоке.