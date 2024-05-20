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Российский министр рассказал о налоговой амнистии

Министерство финансов России предоставит в обновленной налоговой системе амнистию для тех компаний, которые готовы отказаться от схем налоговой оптимизации, рассказал в Госдуме руководитель ведомства Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Российский министр рассказал о налоговой амнистии
© globallookpress.com

По словам главы Минфина, действующий спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить так, чтобы изменения не коснулись 95 процентов таких предпринимателей, но те, кто дробит крупный бизнес, платили справедливые налоги.

В конце февраля, в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ввести в стране дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Согласно поручению главы государства, параметры амнистии, о которой говорил Силуанов, будут определены до конца июля 2024 года.

Также министр сказал в парламенте, что предложения по прогрессивной шкале НДФЛ не коснутся доходов большинства россиян и затронут только граждан с высокими доходами.

Экономика
Антон Силуанов
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