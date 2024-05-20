Основатель Wildberries поддержала прогрессивную шкалу налогообложения

Прогрессивная шкала налогообложения должна помочь участникам рынка с небольшим оборотом в конкуренции с крупными игроками, заявила глава Wildberries Татьяна Бакальчук на заседании экспертного совета по бюджету Госдумы.

© Соцсети

Бакальчук отметила, что прогрессивная шкала налогообложения – это «очень хорошая история», передает РИА «Новости».

Крупный бизнес рад участвовать в работе над подобными вопросами, деятельность бизнеса должна быть прозрачной, а собираемые налоги должны соответствовать масштабу деятельности компании, подчеркнула бизнесвумен.

Мера с прогрессивной шкалой позволит государству решить ряд экономических и социальных задач, в том числе поможет малому бизнесу эффективно конкурировать с крупным бизнесом. Это создаст «благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса в стране», добавила она.

Также в ходе заседания министр финансов Антон Силуанов отмечал, что прогрессивная шкала налогообложения доходов физлиц не затронет большинство граждан и коснется только лиц с высокими доходами.