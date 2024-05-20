Китай назвали диктующим условия в вопросе «Силы Сибири-2»

Очередной визит президента России Владимира Путина в Пекин, состоявшийся на прошлой неделе, не принес никаких изменений в вопросе строительства газопровода «Сила Сибири-2», с помощью которого Москва хотела бы компенсировать потерю большей части премиального европейского рынка. Как отмечает Bloomberg, ситуация наглядно демонстрирует, что условия в этом вопросе благодаря своему энергетическому преимуществу диктует Китай.

Автор статьи напомнил, что в китайских материалах по поводу переговоров проект газопровода не упоминается. Такая же ситуация наблюдалась прошлой осенью, когда в российской делегации намекали на скорый прорыв в вопросе.

Российская сторона утверждает, что обе страны заинтересованы в проекте, а соглашение вскоре заключат. Вот только если кто и может подождать столько, сколько надо, то это Пекин.

Стало известно о затягивании Китаем переговоров по «Силе Сибири-2»

Спрос на газ в Китае растет контролируемо, а значительные мощность по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) и стабильность рынка позволяют предприятиям не переживать по поводу топлива. Более того, энергетические компании перепродают СПГ за границу, надеясь, что в ближайшее время цены станут еще привлекательнее.

Эрика Даунс из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета считает, что Пекин требует еще большую скидку по предлагаемому газопроводу, хотя стоимость газа, идущего по «Силе Сибири», и без того крайне низка.

Однако говорить о смерти проекта, считает автор материала, пока рано. В конце концов геополитическая напряженность между США и Китаем может подтолкнуть Пекин к дополнительной диверсификации источников топлива. Тем не менее вряд ли он согласится на строительство нового газопровода без гарантированной существенной скидки.