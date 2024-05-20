Аналитики предупредили о рисках затухания роста биткоина

Активность новых пользователей в сети биткоина резко сократилась после бурного роста криптовалюты в начале 2023 года. Эксперты предупреждают, что это наряду с замедлением притока средств может стать препятствием для дальнейшего ралли курса первой цифровой монеты, пишет РБК.

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По данным аналитиков The Block, за последнюю неделю в среднем создавалось всего 275 тыс. новых адресов биткоина ежедневно — вдвое меньше, чем шесть месяцев назад (625 тыс.). Количество биткоинов на биржах опустилось до 5-летнего минимума в 2,3 млн монет.

Эксперты CryptoQuant также указывают на стабилизацию балансов биткоина на внебиржевых торговых площадках, что сдерживает приток нового предложения на рынок.

«Спрос со стороны постоянных держателей и крупных инвесторов стабилизируется, но для поддержания роста он должен ускориться», — отмечают аналитики.

Они считают критичным фактором для устойчивого роста замедление капитализации стейблкоинов - ключевого индикатора притока ликвидности.

При этом покупки американских ETF на биткоин, ранее выступавшие мощным драйвером курса, заметно сократились после их январского запуска. На их долю уже приходится 4,2% от всех монет в обращении.