Силуанов назвал цель изменений в налоговой системе РФ

Справедливая налоговая система должна обеспечивать поступление в бюджет ресурсов для решения общенациональных задач. С таким заявлением выступил 20 мая министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании экспертного совета Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По словам министра, работа по изменению налоговой системы в соответствии с принципами справедливости проводилась и в Госдуме, и в Минфине. Запрос «именно на справедливость» звучал давно в рамках многолетнего диалога с депутатами, указал Силуанов.

Глава Минфина отметил, что в Правительстве в рамках работы над налоговыми изменениями были крайне заинтересованы в предложениях от парламентариев, потому что именно они представляют интересы граждан и регионов. Они понимают, где эти изменения и предложения будут необходимы и востребованы, как и куда пойдут ресурсы, какие принесут результаты, сказал министр.

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«Справедливая налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных общенациональных задач в социальной и экономической сферах. Ее цель — сокращение неравенства как в обществе, так и между регионами, в их социально-экономическом развитии», — уточнил Силуанов.

Как писала ранее «Парламентская газета», изменения в налоговой сфере инициировал Президент РФ Владимир Путин. Он поручил кабмину продумать подходы к модернизации фискальной системы и справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы.