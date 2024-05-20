Названы три главные угрозы для экономики Европы

В настоящее время экономика Евросоюза (ЕС) сталкивается с множеством внутренних и внешних рисков. Главными угрозами для ВВП ЕС являются инфляция, рост госдолгов европейских стран и стагнация банковского сектора, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет Европейского центробанка (ЕЦБ).

Аналитики ЕЦБ считают, что риски возобновления высоких темпов роста потребительских цен в регионе в среднесрочной перспективе могут привести к росту волатильности на финансовых рынках. С подобной угрозой экономика ЕС столкнется в случае еще большего замедления увеличения местного ВВП и усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и Украине.

Еще одной угрозой для экономик европейских стран в регуляторе назвали возросшее финансовое давление на домохозяйства, компании и государства. Подобное произошло на фоне наращивания государственных долгов стран блока и увеличившимися расходами на их обслуживание. В результате риски просрочек платежей по кредитам могут усилиться в обозримом будущем.

Экономисты дали прогноз о новом «китайском шоке»

Третьим риском для экономики ЕС в ЕЦБ назвали вероятную стагнацию в банковском секторе. По мнению регулятора, активы региональных финансовых организаций в дальнейшем могут продемонстрировать признаки ухудшения, несмотря на наращивание прибыли в последние годы.

«Общие затраты на финансирование могут еще больше возрасти», — заключается в отчете ЕЦБ.

Ранее в ЕЦБ заявили, что еще одну серьезную угрозу для экономики еврозоны представляют риски повышения процентных ставок местными центробанками. Как считают в регуляторе, мягкая фискальная политика вкупе с высокой долговой нагрузкой могут привести к снижению инвестиций в региональную экономику. Недостаточный объем привлечения денежных средств, в свою очередь, рискует стать предпосылкой для повышения стоимости заимствований.