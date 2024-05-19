Министр энергетики Турции заявил, что страна станет газовым хабом

Турция планирует стать крупным газовым хабом, расширив инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает Ensonhaber.

В воскресенье Байрактар встретился с молодыми специалистами и студентами, изучающими нефтегазовое дело, и сделал ряд заявлений, касающихся энергетической отрасли.

«Мы автоматически станем «центром, торговым газовым хабом», — сказал Байрактар.

По его словам, Турция способна импортировать до половины газа в виде СПГ. Мощности турецких терминалов уже выросли до 160 млн кубометров в год.

Сейчас Турция продает газ в Болгарию, Венгрию и Румынию. Подготовлена новая инфраструктура для продажи СПГ.

Байрактар отметил, что диверсификация ресурсов природного газа имеет большое значение для страны. И одним из ключевых элементов является «Турецкий поток», который позволил отказаться от закупок российского газа у третьих стан и получать его напрямую.