Аналоги магазинов «Березка» могут появиться в России

МИД России готовит пакет документов для оформления работы магазинов беспошлинной торговли в Москве и Петербурге, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что речь идет о документах, относящихся к обществу с ограниченной ответственностью, которое будет организовывать беспошлинную торговлю для дипмиссий, консульских учреждений, международных организаций или их представительств, расположенных на территории России.

Цены на товары в таких точках будут в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при МИД России.

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Журналисты отметили, что концепция магазинов схожа с существовавшей в СССР до 1988 года сетью «Березка», в торговых точках которой граждане других стран и советские загранработники могли приобретать товары за иностранную валюту, чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка.