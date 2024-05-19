Румынская газовая компания Romgaz превратится в посредника и будет продавать Молдавии российский газ под видом своего. Это обойдется втридорога. Такую схему, разработанную нынешними властями республики, раскрыл оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

Шор задался риторическим вопросом: Откуда у них газ? По его мнению, власти Молдавии и Румынии придумали простую схему. Бухарест продаст Кишиневу «тот же самый, российский» газ, только втридорога. В итоге молдаванам придется покупать его через посредника.

«И румынская компания получит свою долю — за счет наших граждан», — написал Шор в Telegram-канале.

Политик уверен, что власти «продолжают планомерно сдавать Молдову румынам», но «этой власти недолго осталось издеваться над молдаванами». Скоро она потерпит крах, и доступный газ по справедливым ценам вернется в каждый дом.

Ранее в Госдуме заявили, что энергетические сделки властей Молдавии заключаются ради политической выгоды.