Первый россиянин обратился в Минфин США для разблокировки активов на СПб бирже

Российский инвестор впервые подал индивидуальную заявку на разблокировку активов, замороженных на СПБ Бирже. Она поступила в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Wealth IQ Solutions Антона Джугана.

«В моей практике есть положительный кейс, что с одним клиентом, покупавшим активы на СПБ Бирже, на прошлой неделе подали первое заявление в OFAC», — сказал Джуган.

По его словам, сроки рассмотрения заявки не имеют значения, главное, что «процесс запущен».

Джуган добавил, что, подавая заявку, клиент столкнулся с некоторыми сложностями. В частности вопросы возникли при переводе бумаг от брокера, на которого наложены санкции, к неподсанкционному брокеру.

Также Wealth IQ Solutions помогла инвестору открыть брокерские счета в США и Армении. Это поможет обезопасить активы после разморозки.

Ранее СПБ биржа пробовала разные методы разблокировки активов и в итоге рекомендовала частным инвесторам самостоятельно подавать заявки финансовым властям США.