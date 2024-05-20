Россия увеличила поставки нефти в Китай

Поставки российской нефти в Китай в январе - апреле увеличились на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 37,8 млн тонн. Это следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением КНР.

Стоимость нефти, приобретенной в первые четыре месяца года, составила $22,16 млрд, что на 25,4% больше по сравнению с январем - апрелем 2023 года. В денежном выражении на нефть приходится половина всего объема российского экспорта в Китай. В апреле КНР приобрела 9,26 млн тонн российской нефти, на 14,3% меньше, чем в марте.

Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти в КНР. На втором месте Саудовская Аравия (26,1 млн тонн за $16,16 млрд), на третьем - Ирак (21,1 млн тонн за $12,4 млрд).

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита российского лидера в Китай 16-17 мая подписали совместное заявление об углублении партнерства двух стран. В нем отмечается намерение РФ и КНР развивать сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.

Россия экспортировала в Китай в 2023 году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в позапрошлом.