Индия существенно нарастила закупки российских алмазов

Индия в марте увеличила импорт российских алмазов более чем в два раза в годовом выражении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства промышленности и торговли азиатcкой республики.

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В материале отмечается, что в марте Индия закупила у РФ 728 тыс. карат алмазов. Показатель увеличился в 2,3 раза по сравнению с предыдущим значением.

Журналисты добавили, что в том же месяце Нью-Дели нарастила ввоз канадских драгоценных камней. В результате Оттава поставила индийской стороне 354 тыс. карат алмазов, что на 144 тыс. карат больше по сравнению с мартом 2023 года.

Вместе с этим Индия в 2,6 раза увеличила закупки алмазов из КНР. Импорт драгоценных камней из Гонконга, в свою очередь, увеличился на 15%.

При этом существенно сократились поставки алмазов из Бельгии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Эти страны отправили в Индию 2,1 млн и 7,3 млн карат алмазов соответственно, что на два млн карат и 900 тыс. карат меньше по сравнению с мартом прошлого года.

В целом в марте 2023 года Индия закупила 14,7 млн карат алмазов. В тот же месяц текущего года этот показатель составил 12,15 млн карат алмазов.

13 апреля генеральный директор Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC) Ари Эпштейн подал в отставку из-за конфликта с бельгийским правительством по поводу санкций стран — членов Европейского союза (ЕС) и «Большой семерки» (G7) в отношении российских драгоценных камней. Он занимал этот пост в течение 13 лет.