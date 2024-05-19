Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке

С начала XXI века экономика России увеличилась почти в 8 раз, заняв 10-е место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении.

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, которые приводит РИА Новости, за 23 года российская экономика выросла в 7,7 раза – с 260 млрд долл. до чуть более 2 трлн долл.

Быстрее всех за указанный период экономика росла у присоединившейся к БРИКС Эфиопии – с начала этого века она увеличилась в 19,4 раза. На втором месте расположилась КНР, чей ВВП вырос в 14,6 раза.

Путин заявил об укреплении России по всем направлениям

Далее следуют Казахстан (рост в 14,2 раза), Вьетнам (в 13,9 раза), Катар (в 13,2 раза), Румыния (в 9,3 раза), Кения (в 8,6 раза), Бангладеш (в 8,4 раза) и Индонезия (в 8,3 раза).

Из стран БРИКС, помимо Эфиопии, КНР и РФ, быстрее всего росла экономики Индия (в 7,6 раза), ОАЭ (в 4,8 раза), Египта (в 4 раза), Ирана (в 3,7 раза), Бразилии (в 3,3 раза), ЮАР (в 2,5 раза).

При этом самый медленный рост ВВП за последние 23 годы у Греции, где он составил всего 83%. Менее чем вдвое выросла также входящая в «Большую семёрку Италия (+97%). Среди других стран G7 быстрее всего росли Канада (в 2,9 раза), США (в 2,7 раза), ФРГ (в 2,3 раза), Франция (в 2,2 раза) и Великобритания (в 2 раза).

Единственной страной, которая показала сокращение ВВП с начала века, стала Япония, также входящая в G7. Е` экономика упала на 15%.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Россия в 2023 году вошла в топ-5 по темпам роста экономики в G20.

Согласно анализу данных национальных статистических служб, российская экономика заняла пятое место – её рост составил 3,6%, что полностью компенсировало спад 2022 года в 1,2%